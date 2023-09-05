Рада поддержала решение о возвращении е-декларирования

Верховная Рада во время заседания 5 сентября поддержала возвращение электронного декларирования украинских военных и чиновников.

Об этом в соцсетях сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Сначала голосов депутатов не хватило для поддержки правки к законопроекту №9534 относительно немедленного восстановления декларирования во втором чтении.

— Правка №371 об открытии сразу публичных е-деклараций не прошла — 199 только голосов. По фракциям: Слуга народа — 117, Европейская солидарность — 22, Батькивщина — 5, Платформа за жизнь и мир — 15, За будущее — 8, Голос — 17, Доверие — 7, Восстановление Украины — 1, Внефракционные — 7, — сообщил Ярослав Железняк.

Впоследствии парламентарии все же приняли 329 голосами законопроект №9534 в целом. Он предусматривает возвращение декларирования.

По данным нардепа Железняка, поддержанные правки предусматривают следующее:

— Правка №1 — уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство; правка №246 — о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением; правка №277 — если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять, — написал он.

Вместе с тем, нардеп не уверен, что Международный валютный фонд (МВФ) засчитает отсутствие правки №371 об открытии деклараций, как выполненный структурный маяк для дальнейшей финансовой помощи со стороны МВФ.

В свою очередь нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко назвал детали относительно того, что будет предусматривать восстановление электронного декларирования.

По его словам, нужно будет:

подавать декларации за текущий год, а также за 2021, 2022 годы;

восстанавливать спецпроверки;

военные, участвующие в боевых действиях, будут подавать декларации через 90 дней для подачи е-декларации после окончания боевых действия или демобилизации.

— Но, например, советники ОП не будут декларироваться, а вот военным будет нужно, — написал нардеп.

Отметим, что накануне голосования указанных законопроектов в Верховной Раде, Комитет по антикоррупционной политике утвердил редакцию проекта закона о восстановлении декларирования ко второму чтению с нормой, которая предусматривает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в НАПК заявление о персональном открытии декларации в течение этого года.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что парламент проголосовал за восстановление декларирования “в проходном формате для зачисления нашими международными партнерами”.

— Но кроме международных партнеров у нас есть гражданское общество, которое недовольно тем, что по умолчанию, реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК и не является доступным для любого, — написал он.

По его словам, в законопроекте действуют предохранители, как то, что через год автоматически весь реестр будет открытым, как и раньше. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что декларант может добровольно открыть свою декларацию для всех людей, а не только проверяющих органов.

— Мы с руководством парламента будем первые подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта, — добавил он.

Обязательное декларирование для чиновников было временно приостановлено в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

Только в июле текущего года парламентариями был принят законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для должностных лиц и местного самоуправления.

Восстановление декларирования является одним из структурных маяков в рамках меморандума Украины с МВФ по программе расширенного финансирования.

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