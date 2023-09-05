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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чиновників каратимуть за несвоєчасне декларування доходів – Рада ухвалила закон

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9587-д, яким передбачено покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовцями.

За відповідні правки до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів (щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) проголосували 305 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, зокрема, правка №25 (про уникнення відповідальності, якщо забув задекларувати майно на 1,3 млн грн) набрала 250 голосів.

Водночас правка №27 (про право забути, що задекларував майно на 1,3 млн грн, і штраф буде 17 тис. грн), №112 (про те, що можна забити оренду) та №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів) не враховані через малу кількість голосів.

У пояснювальній записці наголошується, що змінами до КУпАП та закону Про запобігання корупції передбачено запровадження автоматичної фіксації несвоєчасного подання декларації чиновником та встановлення, що воно є протиправним у разі пропуску терміну подання декларації без поважних причин.

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Верховна Рада IX скликання, е-декларація, Електронне декларування, Закон, НАЗК
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