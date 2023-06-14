На це впливає низка факторів. У США заговорили про надання Україні ракет ATACMS

Сполучені Штати “змінили тональність” щодо постачання далекобійних ракет ATACMS для України. Втім, на це впливає низка факторів, зокрема політичне рішення та логістика постачань.

Про це в інтерв’ю The Page розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

– Якщо до цього всі відповіді звучали як “just forget it” (забудьте про це. – Ред.), тоді (у травні. – Ред.) ми вперше почули про те, що питання обговорюється, – сказала вона.

Маркарова зауважила, що немає непереборних червоних ліній щодо постачання озброєння Україні, та є набір чинників, які впливають на рішення партнерів.

– Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули “ні”, а потім чули “так”. Це не завжди тому, що була чітка позиція “ні” й вона змінилася на чітку позицію “так”, це тому, що для отримання кожної спроможності є великий набір факторів, – наголосила посол.

Вона додала, що одним із важливих факторів щодо постачання ракет є політична готовність США.

Також важливо проаналізувати кількість ракет, тренування військових, інтеграцію озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ, виробничий комплекс і логістику.

Крім того, за словами дипломата, важливо, щоб не лише США мали ці ракети, а й інші партнери України.

Нагадаємо, представники Демократичної та Республіканської партій США зареєстрували резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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