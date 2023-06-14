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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На це впливає низка факторів. У США заговорили про надання Україні ракет ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Сполучені Штати “змінили тональність” щодо постачання далекобійних ракет ATACMS для України. Втім, на це впливає низка факторів, зокрема політичне рішення та логістика постачань.

Про це в інтерв’ю The Page розповіла посол України в США Оксана Маркарова. 

– Якщо до цього всі відповіді звучали як “just forget it” (забудьте про це. – Ред.), тоді (у травні. – Ред.) ми вперше почули про те, що питання обговорюється,  – сказала вона.

Маркарова зауважила, що немає непереборних червоних ліній щодо постачання озброєння Україні, та є набір чинників, які впливають на рішення партнерів.

– Немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули “ні”, а потім чули “так”. Це не завжди тому, що була чітка позиція “ні” й вона змінилася на чітку позицію “так”, це тому, що для отримання кожної спроможності є великий набір факторів, – наголосила посол.

Вона додала, що одним із важливих факторів щодо постачання ракет є політична готовність США.

Також важливо проаналізувати кількість ракет, тренування військових, інтеграцію озброєння з тим, яке вже є у ЗСУ, виробничий комплекс і логістику.

Крім того, за словами дипломата, важливо, щоб не лише США мали ці ракети, а й інші партнери України.

Нагадаємо, представники Демократичної та Республіканської партій США зареєстрували резолюцію із закликом до адміністрації президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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Війна в Україні, Зброя для України, Оксана Маркарова, Ракета, Російська агресія, США
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