Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає

Дрони – це очі російсько-української війни. Саме тому вони так потрібні армії: багато, різних і ще на вчора. Випуск українських дронів нарешті стає на сталі рейки. А виробники пояснюють, що інвестувати у виготовлення варто і державі, і приватному бізнесу. Бо це ще і вигідно.

Запит в армії на дрони шалений. Тому компанія, яка до 24 лютого планувала підкорити світовий ринок дроном-вантажником на електродвигуні, зробила розворот на фронт.

– Ми звернулися до тих, хто служив уже в ТРО, в ЗСУ, до кумів, знайомих, хто служив, і почали розпитувати про потреби. Дронів треба було багато й різних. Ми почали виявляти, які саме треба розробляти, і зійшлися на тому, що зараз треба буде розвідник, – каже засновник та керівник компанії Airlogic Віталій Колесніченко.

На цьому й зосередилися. Зібрали всіх своїх фахівців і створили розвідувальник Гор. Перший прототип полетів у травні 2022 року, а за кілька місяців був уже на фронті. Після цього виробництво стало на конвеєр.

– Розвідувальник також призначений і для коригування роботи артилерії – радіус дії до 40 км, в повітрі він може бути близько двох годин залежно від погодних умов, – розповідає про можливості дрона Віталій Колесніченко.

Конструктори щодня працюють над тим, щоб пташка була витривалою, бо фронт – це завжди складні умови.

– Дрон може сісти навіть в непридатному для посадки місці. Тому ми іноді використовуємо посилений каркас та крило під час конструювання дрона, щоб безпілотник міг витримати велике навантаження, – ділиться досвідом головний інструктор Airlogic Микита Вострокнутов.

Бійці, які пілотують, не завжди мають багато часу для навчання. Тож дрон розрахований на тих, хто пройшов нетривалу підготовку.

– Ми розуміємо, що не всі хлопці – пілоти екстракласу. Тож зробили дрон інтуїтивно легким для збирання, навіть кожен школяр може зібрати воєдино і вирушити на місію, – каже Микита Вострокнутов.

Також у дрони закладена система повернення додому, навіть коли ворожі РЕБ його глушитимуть і зв’язок із ним буде втрачений. Щодня птаха-розвідника вдосконалюють.

Але компанія також має й інші розробки. Зараз випробовують тестовий варіант бомбардувальника: саму конструкцію, шасі, площу крила.

– Наш прототип бомбардувальника може перевозити на собі 20 кг корисного навантаження. Під низ крила кріпиться декілька одиниць корисного навантаження, і дрони виконують свою місію зі скидання їх у ціль, – розповідає головний інструктор Airlogic Микита Вострокнутов.

Виробник за півтора року збільшив власні потужності удесятеро і далі нарощує виробництво. Тож закликає бізнес і всіх українців допомагати донатами.

– Ми хочемо максимально швидко наблизити нашу перемогу, ми хочемо доставляти більше дронів на фронт, тому закликаю простих українців, бізнес, організації до кооперації і, звичайно, донатити, для нас це дуже важливо, – каже керівник з розвитку бізнесу компанії Airlogic Іван Баєв.

Тут насамперед зацікавлені в співпраці з державою.

– Держава – це найперспективніший замовник і експлуатант, від якого ми будемо отримувати найсуворіші відгуки і покращувати наш продукт, – зазначає засновник та керівник компанії Airlogic Віталій Колесніченко.

Звертають увагу, що це ще й фінансово вигідно. За ініціативи Мінцифри для виробників безпілотників працює маржа 25 %. І це вже дало великий поштовх для розвитку галузі. Тож відкриті до пропозицій і від інших інвесторів.

– Це є сигналом інвесторам, що вкладатися в це можна і це буде рентабельно для них та інвестиційно привабливо. Зараз я веду перемовини, щоб вони інвестували в наш бізнес, – каже Віталій Колесніченко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.