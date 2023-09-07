Бійці Гвардії наступу підняли українські прапори у селах Строївка та Тополі на кордоні з РФ
Бійці Сталевого кордону Гвардії наступу підняли українські прапори в населених пунктах Строївка та Тополі, розташованих на кордоні Харківської області та Росії у так званій сірій зоні.
Про це повідомляють у МВС України.
Зазначається, що після звільнення Харківської області від російських окупантів під час торішнього контрнаступу ці населені пункти були всіяні мінами, і заходити на цю територію було небезпечно.
– Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли державний прапор України, – наголосили у МВС.
Нагадаємо, наприкінці серпня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські військовослужбовці підняли державний прапор України на лівому березі Херсонщини, в так званій сірій зоні, для підняття духу людей, що залишилися в окупації.
Завантаження