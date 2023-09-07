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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бійці Гвардії наступу підняли українські прапори у селах Строївка та Тополі на кордоні з РФ

прапор на Херсонщині
Фото: МВС

Бійці Сталевого кордону Гвардії наступу підняли українські прапори в населених пунктах Строївка та Тополі, розташованих на кордоні Харківської області та Росії у так званій сірій зоні.

Про це повідомляють у МВС України. 

Зазначається, що після звільнення Харківської області від російських окупантів під час торішнього контрнаступу ці населені пункти були всіяні мінами, і заходити на цю територію було небезпечно. 

– Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли державний прапор України, – наголосили у МВС.

Нагадаємо, наприкінці серпня керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські військовослужбовці підняли державний прапор України на лівому березі Херсонщини, в так званій сірій зоні, для підняття духу людей, що залишилися в окупації.

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Війна в Україні, МВС, Нацгвардія, Російська агресія, Росія, Харківська область
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