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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку за добу ЗСУ знищили понад 300 окупантів та три склади боєприпасів

ЗСУ, українська армія
Фото: Getty Images

Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог 26 разів атакував позиції Сил оборони та здійснив 780 обстрілів.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Тарнавський, який очолює українські Сили оборони на ОСУВ Таврія.

Також російські окупанти завдали одного ракетного удару та 21 авіаудару.

– Артилерійські підрозділи ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 527 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становлять 307 осіб (безповоротні – 114, поранені – 187, полон – 6), – розповів Тарнавський.

Українськими військовими знищено 59 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, один танк, 13 ББМ, шість артилерійських систем та мінометів, один протикорабельний комплекс, два СПГ, 30 БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки.  

Також Сили оборони уразили три склади боєприпасів ворога.

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Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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