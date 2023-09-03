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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Шахрайство та відмивання грошей: Коломойському обрали запобіжний захід

Шахрайство та відмивання грошей: Коломойському обрали запобіжний захід
Фото: УНІАН

Бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Крім того, він повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж 5 днів.

Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон пів мільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи.

Суд проходив у закритому режимі, про що попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних.

Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.

Вирок зачитали у відкритому режимі.

Відомо, що адвокати просили не обирати Коломойському запобіжний захід, посилаючись на відсутність обгрунтування підозри та відсутність ризиків. Прокурор своєю чергою просив тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави.

Нагадаємо, що 2 вересня Коломойський отримав підозру у шахрайстві за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки.

Ігор Коломойський, Суд, шахрайство
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