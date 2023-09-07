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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підтримував РФ і привласнив землю: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП

Підтримував РФ і привласнив землю: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП
Фото: МВС

У Закарпатській області повідомили про підозру священнику Української православної церкви (Московського патріархату) за поширення пропагандистських наративів і привласнення земель, на яких був збудований храм.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, клірик мав популярність у соціальних мережах і поширював там антиукраїнські наративи.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили брошури та книги, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав.

У МВС зазначили, що було виявлено й роздруківки з текстами пісень, в яких прославляють подвиги російських окупантів та публікаціями молитов зі згадками патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва.

Підтримував РФ і привласнив землю: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП

Фото: МВС України

Слідчі повідомили настоятелю храму про підозру за фактом виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Відповідальність за цей злочин передбачено ч. 1 ст. 436-1 ККУ.

Під час розслідування встановили, що священник УПЦ МП причетний до незаконного привласнення земель громади, на яких і було збудовано храм. За цей злочин йому додатково інкримінують статтю 197-1 ККУ (Самовільне зайняття земельної ділянки та будівництво).

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Джерело: МВС
Війна в Україні, МВС, Московський патріархат, священник
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