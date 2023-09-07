Підтримував РФ і привласнив землю: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП

У Закарпатській області повідомили про підозру священнику Української православної церкви (Московського патріархату) за поширення пропагандистських наративів і привласнення земель, на яких був збудований храм.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, клірик мав популярність у соціальних мережах і поширював там антиукраїнські наративи.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили брошури та книги, які виправдовують збройну агресію Росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав.

У МВС зазначили, що було виявлено й роздруківки з текстами пісень, в яких прославляють подвиги російських окупантів та публікаціями молитов зі згадками патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва.

Слідчі повідомили настоятелю храму про підозру за фактом виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Відповідальність за цей злочин передбачено ч. 1 ст. 436-1 ККУ.

Під час розслідування встановили, що священник УПЦ МП причетний до незаконного привласнення земель громади, на яких і було збудовано храм. За цей злочин йому додатково інкримінують статтю 197-1 ККУ (Самовільне зайняття земельної ділянки та будівництво).

Джерело : МВС

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