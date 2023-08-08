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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Поширював проросійські листівки: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років в’язниці

очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП)
Фото: Офіс генпрокурора

Очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що у січні 2022 року митрополит, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, розмістив на вебсайті єпархії авторську статтю про панівну роль “московського патріархату” в православному християнстві та заперечення самостійності ПЦУ.

Матеріал поширювався в інтернеті, зокрема й після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Також очільник єпархії зберігав на власному комп’ютері пропагандистські листівки для подальшого розповсюдження серед громадян.

Під час слідчих дій було вилучено друковані та електронні проросійські матеріали.

Згідно з висновком експертизи, вони містять заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування збройної агресії РФ проти України, визнання правомірною окупації нею українських територій та заклики до насильницької зміни конституційного ладу.

Митрополита визнано винним у посяганні на територіальну цілісність, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, порушенні рівноправності громадян, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, – ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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Джерело: Офіс генпрокурора
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