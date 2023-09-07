Поддерживал РФ и присвоил землю: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП
В Закарпатской области сообщили о подозрении священнику Украинской православной церкви (Московского патриархата) за распространение пропагандистских нарративов и присвоение земель, на которых был построен храм.
По данным Министерства внутренних дел Украины, клирик имел популярность в социальных сетях и распространял там антиукраинские нарративы.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили брошюры и книги, которые оправдывают вооруженную агрессию России против Украины и поощряют идею насильственного захвата территории других государств.
В МВД отметили, что были обнаружены и распечатки с текстами песен, в которых прославляют подвиги российских оккупантов и публикациями молитв с упоминаниями патриарха Русской православной церкви Кирилла Гундяева.
Следователи сообщили настоятелю храма о подозрении по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики, пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Ответственность за это преступление предусмотрена ч. 1 ст. 436-1 УКУ.
Во время расследования установили, что священник УПЦ МП причастен к незаконному присвоению земель общины, на которых и был построен храм. За это преступление ему дополнительно инкриминируют статью 197-1 УКУ (Самовольное занятие земельного участка и строительство).
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