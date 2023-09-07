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Столтенберг шкодує, що РФ уникла відповідальності за Грузію та Крим

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про те, що Росія в минулому змогла розв’язати агресію проти Грузії у 2008-му та України у 2014 році, після чого для Кремля не було жодної відповідальності за окупацію територій чужих держав.

Із такою заявою він виступив під час засідання комітету Європарламенту з питань оборони та закордонних справ.

– Була Грузія у 2008, був Крим у 2014, а потім повномасштабне вторгнення у 2022 році. Росія змогла уникнути відповідальності, тож я шкодую про це, – сказав він

Водночас, каже Столтенберг, Євросоюз і Північноатлантичний блок наразі не мають інших опцій, окрім як інвестувати в оборону та підтримки України.

– Бо якщо Путін виграє в Україні, це буде трагедією для українців, але це так само небезпечно для нас, адже буде знаком для авторитарних лідерів – з допомогою військової сили можна зробити, що завгодно, – заявив він.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що перед російським вторгненням Кремль шантажував західних лідерів договором “про безпеку в Європі”, яким вимагав підписати країн-членів НАТО документ, що унеможливив би подальше розширення союзу.

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Столтенберг шкодує, що РФ уникла відповідальності за Грузію та Крим

Водночас Столтенберг наголосив, що з боку НАТО не було провокацій, які б могли спонукати Росію до нападу на держав-сусідів.

– Росія вирішила контролювати сусідів, розподілити сфери інтересів. І заявляє, що це провокація, якщо якась країна вирішувала приєднатися до блоку. Це не провокація, а демократичне суверенне право кожної держави обрати свій шлях, – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, війна між Росією та Грузією почалась у серпні 2008 року і тривала п’ять діб, під час цього було вбито сотні людей, а території Південної Осетії та Абхазії – окуповані Росією, де були створені сепаратистські формування.

Пізніше, у тому ж році, Кремль визнав “незалежність” Абхазії і Південної Осетії. Разом із Росією незалежність цих псевдодержавних утворень визнали Нікарагуа, Венесуела й Науру, коли ж офіційний Тбілісі та країни Заходу розцінюють ці території окупованими регіонами Грузії.

Вже у 2014 році на території Криму Росією була проведена спецоперація, у межах якої російськими спецпризначенцями було спочатку захоплено будівлі парламенту та уряду Криму, а згодом проведено “референдум”, за яким півострів мав би приєднуватися до території Росії. Донині питання “референдуму” не визнається більшістю країн світу, серед яких Україна, Євросоюз і США.

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Джерело: European Commission

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Грузія, НАТО, Російська агресія, Росія
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