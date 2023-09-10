Буданов вважає, що війна не буде тривалою і пояснив, що це значить

Російська-українська війна не буде довготривалою, втім це залежить від того, хто як визначає “тривалий термін”.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час Ялтинської європейської стратегії (YES).

– Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику, – сказав він.

Начальник воєнної розвідки додав, що за його даними, росіяни фізично не можуть вести довготривалі бойові дії.

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– Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію, – сказав Кирило Буданов.

Разом з тим, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов казав, що в Кремлі насправді бояться довготривалої війни з Україною, оскільки це означатиме для російської політичної та фінансової еліти – глухий кут.

Водночас перед цим Буданов казав, що Російська Федерація має достатній людський ресурс, щоб довго тримати оборону на окупованих територіях.

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