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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Єдиний реєстр призовників та цифровізація ВЛК: Умєров про заплановані нововведення

Рустем Умєров

Новий міністр оборони Рустем Умєров оголосив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це він заявив у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 6 вересня.

– ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати, — сказав він.

Міністр зауважив, що вся інформація про військового має бути цифровою: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал і звіт для військових.

Нагадаємо, що Рустем Умєров очолив Міністерство оборони України, змінивши на цій посаді Олексія Резнікова. У середу, 6 вересня, Верховна Рада підтримала його призначення.

Фото: Рустем Умєров

Джерело: Інтерфакс-Україна
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