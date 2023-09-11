Зеленський сподівається отримати американські ракети ATACMS вже цієї осені

Президент України Володимир Зеленський намагатиметься переконати свого американського колегу Джо Байдена передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, це будуть не перші переговори з Байденом щодо ATACMS.

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– Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні, – додав він.

Зеленський наголосив, що з цією ж метою варто якнайшвидше пересадити українських льотчиків на західні винищувачі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни.

Джерело : Офіс президента

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