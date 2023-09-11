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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський сподівається отримати американські ракети ATACMS вже цієї осені

Зеленський сподівається отримати американські ракети ATACMS вже цієї осені
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський намагатиметься переконати свого американського колегу Джо Байдена передати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS вже цієї осені.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS, – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, це будуть не перші переговори з Байденом щодо ATACMS.

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– Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні, – додав він.

Зеленський наголосив, що з цією ж метою варто якнайшвидше пересадити українських льотчиків на західні винищувачі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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