Блінкен зустрінеться з Бербок, щоб обговорити посилення ППО України — Держдеп
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обговорять посилення протиповітряної оборони України.
Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
– Посилення протиповітряної оборони України — це те, над чим працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще до того, як почалася ця війна, — сказав він.
Міллер нагадав, що Вашингтон передав Україні низку систем протиповітряної оборони та наголосив, що США продовжать працювати з іншими країнами в цьому напрямку.
Речник Держдепу висловив упевненість, що Блінкен обговорить це питання з Бербок “пізніше цього тижня”.
Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала держави-партнери допомогти Україні з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури взимку.
Раніше, 11 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з Анналеною Бербок.
Ключовими темами розмови стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.
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