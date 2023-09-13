Блінкен зустрінеться з Бербок, щоб обговорити посилення ППО України — Держдеп

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обговорять посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

– Посилення протиповітряної оборони України — це те, над чим працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще до того, як почалася ця війна, — сказав він.

Міллер нагадав, що Вашингтон передав Україні низку систем протиповітряної оборони та наголосив, що США продовжать працювати з іншими країнами в цьому напрямку.

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Речник Держдепу висловив упевненість, що Блінкен обговорить це питання з Бербок “пізніше цього тижня”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок закликала держави-партнери допомогти Україні з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури взимку.

Раніше, 11 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з Анналеною Бербок.

Ключовими темами розмови стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.

Джерело : Радіо Свобода

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