У Росії чимало нових технологій у сфері БпЛА, але в армію РФ їх навряд чи впровадять – Forbes

Не минуло й року з моменту їхнього першого застосування в Україні, як FPV-безпілотники-камікадзе стали користуватися шаленим успіхом.

Українці показали, що ці прості безпілотники вартістю $500, виготовлені з перероблених гоночних дронів, можуть знищити танк вартістю в мільйони доларів з відстані в кілька кілометрів. Російські війська також активно впроваджують FPV-камікадзе, незважаючи на опір командування.

Наразі російські інженери працюють над тим, щоб зробити їх потужнішими, з більшим радіусом дії, більш інтелектуальним наведенням і меншою потребою в людині-операторі. Технології розвиваються, але їх стримує військова політика.

У розмові з Forbes експерт з російських безпілотників і радник CNA і CNAS Семюел Бендетт заявив, що наразі БпЛА Росії використовують переважно нерегулярні підрозділи з мобілізованих Росією мешканців з окупованих Донецької та Луганської областей (так звані ДНР і ЛНР) і приватні компанії, такі як Wagner.

Як і у випадку з попередніми розробками в галузі FPV, останній виток удосконалень походить від невеликих стартапів і волонтерських організацій, пише Forbes.

Одним з очевидних напрямків розвитку є перехід на більш потужні боєголовки. Як Україна, так і Росія, починали з FPV-безпілотників, які несуть 1,5 кг, що приблизно вдвічі більше, ніж у дронів типу Mavic, і достатньо для боєголовки РПГ або аналогічного бойового навантаження. Але для надійного ураження танка з одного влучання необхідні більш потужні бойові частини, і обидві сторони розробляють варіанти “важких ПТУР”.

Як пише видання, остання розробка російської групи Судплатов несе боєголовку вагою 3 кг, як і новий безпілотник Лотосник. Його вартість становить близько $400. Інша російська група показала безпілотник із боєголовкою КЗ-6, яку встановлюють на баражувальному боєприпасі Ланцет.

За даними російських військових, які ведуть свої особисті блоги, окупанти впровадили установки, які дають змогу оператору безпілотника перебувати всередині бункера під час роботи з БпЛА. Для цього використовується спеціальна антена під назвою Вежа, яка також дає змогу пілотам FPV вести спостереження з бронетехніки.

Раніше російські оператори БпЛА були для України ласою ціллю, які переслідувалися на регулярній основі. Тепер, стверджує один із цих російських військових блогерів, через впровадження цієї технології не було втрачено жодного оператора з боку РФ. Втім доказів росіяни не наводять.

Обидві сторони також використовують “безпілотники-ретранслятори” – квадрокоптери, що виконують роль літаючих ретрансляторів зв’язку. Зв’язок, як правило, обмежується прямою видимістю, а літаючий ретранслятор збільшує радіус дії безпілотників на кілька кілометрів, що дає змогу вражати цілі, які знаходяться далеко за лінією фронту. Оператор при цьому залишається осторонь від бойових дій, хоча для запуску безпілотника все одно необхідно бути на місці.

Зрештою такий розвиток подій стане дзеркальним відображенням операції ВПС США з управління безпілотниками, в рамках якої ретранслятори пілотів на авіабазі Кріч у штаті Невада керують MQ-9 Reapers на іншому кінці світу через супутниковий зв’язок.

– Можливо, тут ми не побачимо нічого настільки складного, але централізований пул елітних пілотів FPV міг би виконувати завдання на великій території, звільняючи передові підрозділи від необхідності бути кваліфікованими операторами безпілотників, – пише видання.

У розвиток цієї ідеї FPV перетворюється на оборонну зброю, що доповнює мінні поля. У липні, як зазначає Forbes, російські ЗМІ повідомляли, що російський Центр комплексних безпілотних рішень розробив методику переведення безпілотних літальних апаратів Joker FPV у сплячий режим. Завчасне розміщення безпілотників може бути розраховане на кілька тижнів уперед, і вони перебуватимуть у сплячому режимі на дахах будинків або в інших точках огляду на лінії наступу противника. Після активації безпілотники можуть наносити раптові удари з близької відстані, не вдаючись до допомоги наземних військ.

В атаці також можуть використовуватися дистанційно керовані БПЛА. На виставці ARMY 2023 компанія Связь Спецзащита продемонструвала безпілотний носій FPV. Це більший безпілотник літакового типу, що несе FPV-безпілотники і випускає їх у район цілі. Носій також виконує функцію літаючого ретранслятора зв’язку. Хоча це значно ускладнює і здорожує всю систему, потенційно це дає змогу завдавати ударів одразу кількома FPV-безпілотниками глибоко за лінією фронту.

33/ A UAV drone carrier was presented at Dronnitsa that can take two FPVs quadcopters into combat. pic.twitter.com/WwF3tvHHUA

— Samuel Bendett (@sambendett) August 25, 2023