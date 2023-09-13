Умеров и министр обороны Канады обсудили военную поддержку Украины

Глава оборонного ведомства Канады Билл Блэр обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым дальнейшую поддержку Украины.

Об этом на своей странице в сети Х (бывший Twitter) сообщил сам Блэр.

— Сегодня я поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о том, как Канада может продолжить поддерживать суверенитет Украины, — заявил Блэр.

Он отметил, что Канада “уже выделила Украине оборонной помощи на более $1,8 млрд и продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится”.

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Фото: Рустем Умєров/Facebook

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