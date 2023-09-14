Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки
Внаслідок штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і штурмові дії на Бахмутському напрямку.
Війна України з РФ буде тривалою – глава Генштабу Чехії
Заходу необхідно готуватися до тривалої війни в Україні й до того, що і після її закінчення доведеться мати справу з дедалі більш ворожою Росією. Про це заявив начальник чеського військового відомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.
Маск передає Пентагону контроль над Starlink, які використовують в Україні
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над тією частиною супутникової платформи Starlink, яка використовується на війні в Україні.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко