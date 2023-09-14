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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни

Ключові події
00:13
ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки
00:04
Війна України з РФ буде тривалою – глава Генштабу Чехії
00:01
Маск передає Пентагону контроль над Starlink, які використовують в Україні
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
14 Вересня, 0:13

ЗСУ мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки

Внаслідок штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Війна в Україні – день 568 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

14 Вересня, 0:04

Війна України з РФ буде тривалою – глава Генштабу Чехії

Заходу необхідно готуватися до тривалої війни в Україні й до того, що і після її закінчення доведеться мати справу з дедалі більш ворожою Росією. Про це заявив начальник чеського військового відомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.

Війна в Україні – день 568 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

14 Вересня, 0:01

Маск передає Пентагону контроль над Starlink, які використовують в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над тією частиною супутникової платформи Starlink, яка використовується на війні в Україні.

Ілон Маск

Фото: Getty Images

Війна в Україні
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Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
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Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
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