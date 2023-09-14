З’явилися супутникові знімки російської ППО Тріумф у Євпаторії, яку уразили ЗСУ
У мережі з’явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО Тріумф у Євпаторії, який 14 вересня могли знищити українські військові.
Про це у Twitter повідомляє OSINTtechnical.
– Ось російська батарея ЗРК (С-400), яка, ймовірно, була атакована українськими безпілотниками сьогодні вранці недалеко від Євпаторії. Фото зроблено 2 тижні тому, – йдеться в описі під знімками.
Update to the previous geolocation, here is the Russian (S-400) SAM battery that was likely targeted by Ukrainian drones early this morning outside of Yevpatoriya.Зараз дивляться
Imagery is from 2 weeks ago. pic.twitter.com/JjsgRRenFB
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023
Зазначається, що установку ППО ще влітку 2022 року “засвітили” відпочивальники в Євпаторії. Туристи фотографувалися на тлі установки.
Крім того, аналітик не виключає, що окупанти мають резервну ділянку для установки ППО приблизно за кілометр від місця сьогоднішнього удару. Про це свідчать фото та супутникові знімки.
Нагадаємо, що уночі поблизу тимчасово окупованої Євпаторії Збройні сили України вдарили по розташуванню російської системи протиповітряної оборони.
Фото: OSINTtechnical
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