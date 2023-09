Появились спутниковые снимки российской ПВО Триумф в Евпатории, которую поразили ВСУ

В сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО Триумф в Евпатории, который 14 сентября могли уничтожить украинские военные.

Об этом в Twitter сообщает OSINTtechnical.

Update to the previous geolocation, here is the Russian (S-400) SAM battery that was likely targeted by Ukrainian drones early this morning outside of Yevpatoriya.

Сейчас смотрят

Imagery is from 2 weeks ago. pic.twitter.com/JjsgRRenFB

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023