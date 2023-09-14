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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Появились спутниковые снимки российской ПВО Триумф в Евпатории, которую поразили ВСУ

Появились спутниковые снимки российской ПВО Триумф в Евпатории, которую поразили ВСУ

В сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО Триумф в Евпатории, который 14 сентября могли уничтожить украинские военные.

Об этом в Twitter сообщает OSINTtechnical.

— Вот российская батарея ЗРК (С-400), которая, вероятно, была атакована украинскими беспилотниками сегодня утром недалеко от Евпатории. Фото сделано 2 недели назад, — говорится в описании под снимками.

Отмечается, что установку ПВО еще летом 2022 года “засветили” отдыхающие в Евпатории. Туристы фотографировались на фоне установки.

Кроме того, аналитик не исключает, что оккупанты имеют резервный участок для установки ПВО примерно в километре от места сегодняшнего удара. Об этом свидетельствуют фото и спутниковые снимки.

Напомним, что ночью вблизи временно оккупированной Евпатории Вооруженные силы Украины ударили по расположению российской системы противовоздушной обороны.

Фото: OSINTtechnical

Война в Украине, Крым
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