Появились спутниковые снимки российской ПВО Триумф в Евпатории, которую поразили ВСУ

В сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО Триумф в Евпатории, который 14 сентября могли уничтожить украинские военные.

Об этом в Twitter сообщает OSINTtechnical.

— Вот российская батарея ЗРК (С-400), которая, вероятно, была атакована украинскими беспилотниками сегодня утром недалеко от Евпатории. Фото сделано 2 недели назад, — говорится в описании под снимками.

Update to the previous geolocation, here is the Russian (S-400) SAM battery that was likely targeted by Ukrainian drones early this morning outside of Yevpatoriya. Сейчас смотрят Imagery is from 2 weeks ago. pic.twitter.com/JjsgRRenFB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 14, 2023

Отмечается, что установку ПВО еще летом 2022 года “засветили” отдыхающие в Евпатории. Туристы фотографировались на фоне установки.

Кроме того, аналитик не исключает, что оккупанты имеют резервный участок для установки ПВО примерно в километре от места сегодняшнего удара. Об этом свидетельствуют фото и спутниковые снимки.

Напомним, что ночью вблизи временно оккупированной Евпатории Вооруженные силы Украины ударили по расположению российской системы противовоздушной обороны.

Фото: OSINTtechnical

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