Бої за Андріївку та знищення патрульних катерів РФ в Чорному морі: 569-й день війни

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У низці міст і сіл Херсонської області проведуть обов’язкову евакуацію – ОВА
Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілюють війська агресора.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він розповів, що у ніч на 14 вересня окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика, а його 13-річний брат зараз перебуває у реанімації.
– Малеча повинна вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів, – зазначив керівник Херсонської ОВА.
Обов’язкова евакуація буде проведена у наступних населених пунктах: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Тягинка, Льово, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.
Прокудін також оголосив про збільшення тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 06:00. Він пояснив це синхронізацією комендантської години зі світловим днем.
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