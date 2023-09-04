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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Лише Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні – депутатка Бундестагу

Лише Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні – депутатка Бундестагу
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто всередині коаліції блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це повідомила у Twitter голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

– “На цей момент” він не хоче постачати Taurus. Хоча “прямо зараз” в Україні продовжують гинути люди. Чого чекає канцлер Шольц, в ім’я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально, – написала вона.

Ще 13 серпня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не відкидає постачання Україні крилатих ракет Taurus, проте спершу має ретельно обміркувати таке рішення.

Перед цим кілька впливових політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

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Війна в Україні, Зброя для України, Олаф Шольц, Ракета, Україна-Німеччина
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