Лише Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні – депутатка Бундестагу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто всередині коаліції блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це повідомила у Twitter голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

– “На цей момент” він не хоче постачати Taurus. Хоча “прямо зараз” в Україні продовжують гинути люди. Чого чекає канцлер Шольц, в ім’я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально, – написала вона.

„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix

— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023