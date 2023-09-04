Лише Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні – депутатка Бундестагу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц – єдиний, хто всередині коаліції блокує постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Про це повідомила у Twitter голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.
– “На цей момент” він не хоче постачати Taurus. Хоча “прямо зараз” в Україні продовжують гинути люди. Чого чекає канцлер Шольц, в ім’я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально, – написала вона.
„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix
— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023
Ще 13 серпня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не відкидає постачання Україні крилатих ракет Taurus, проте спершу має ретельно обміркувати таке рішення.
Перед цим кілька впливових політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.
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