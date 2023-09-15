Українські морські дрони: чи можуть потопити всі кораблі РФ та на що здатні

Українські морські дрони – це серйозний виток еволюції, який відбувся через необхідність захисту після повномасштабного вторгнення Росії. Що таке українські морські дрони, у чому їхня особливість і чи можуть вони потопити весь російський флот – на ці запитання відповів директор фонду Повернись живим Тарас Чмут.

– Те, що є зараз, це фактично продукт повномасштабного вторгнення. Декілька ініціатив, які переросли вже в компанії, паралельно якоюсь мірою конкуруючи між собою, створюють декілька різних продуктів, які фактично є одним і тим самим безекіпажним дистанційно керованим катером-камікадзе.

Чмут зазначив, що українська сторона щоразу робить висновки, як найкраще застосовувати морські дрони.

Зараз дивляться

– Щоразу ми робимо висновки за тактикою, технічною частиною, виявляємо якісь проблеми, усуваємо їх. Умовно кажучи, кожного місяця, кожних пів року ми еволюціонуємо у цьому процесі. Ті вироби, які в нас були на вересень-жовтень минулого року, й ті вироби, які є на вересень цього року, – це серйозний виток еволюції.

Директор фонду звернув увагу, що російські окупанти бояться тепер, що по них в будь-який момент можуть завдати ударів, тому намагаються покращувати ешелони захисту.

– Після того, як ми завдали удару по декількох кораблях, чи хоча б спробували завдати удару в різних частинах Чорного моря, вони бояться, що будь-де може до них чи в них прилетіти такий катер. Ще їхні бази тепер теж в декілька ешелонів захисту, тому що декілька разів ми безпосередньо в базах завдавали вогневого ураження. І це було для них дуже неочікувано.

Він наголосив, що подібні розробки не здатні за своїми функціональними та практичними ознаками замінити повноцінний морський флот.

– Флот – це не лише про завдання вогневого ураження. Флот – це про можливість перенесення сили з однієї точки в іншу, та її застосування там. Флот – це про економіку, геополітику, дипломатію, торгівлю і три крапки, тому що довго можна дописувати. Такі платформи не здатні замінити повноцінний флот.

На його думку, морські дрони не здатні повністю потопити Чорноморський флот РФ, тому що мають свої обмеження.

– Важливо розуміти, що це не є ідеальною та універсальною зброєю. Це зброя, яка має дуже багато обмежень. Скажімо так, якщо у вас катер перебуває в морі у режимі очікування, то він споживає якесь паливо, мінімально, але споживає. Він не може там місяць бути. Це все впливає на ціну й тактику застосування. Якщо ви на місяць можете виготовляти всього декілька виробів, то кожен із них – коштовний для вас, і ви не можете ними розкидатися.

Водночас морські дрони досить легко виявити, тому не всі з них доходять до потрібних військових цілей. Ці безпілотники можна знищити з кулеметного чи артилерійського озброєння, бо вони мають невелику швидкість.

– Проблема в тому, якщо його виявляють на кораблі або катері, то зі штатного кулеметного чи артилерійського озброєння, через не надто велику швидкість самого катера, його знищують. Якщо ж виявляє авіація, то відбувається те ж саме. Вертольоти – одна з найбільших загроз для катерів. Коли він на воді та рухається, то добре помітний через слід, – звернув увагу Тарас Чмут.

Джерело: Телебачення Торонто

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.