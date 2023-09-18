Перші два судна пройшли тимчасовим коридором до порту Чорноморськ

Перші два цивільні судна скористалися тимчасовим морським коридором в напрямку українських портів. Вони прибули до Чорноморська.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Зараз дивляться

Кубраков поділився, що судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Раніше цей коридор використовувався для евакуації суден, які були заблокованими в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

А вже з 15 серпня ним змогли скористатися п’ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.