Первые два судна прошли по временному коридору в порт Черноморск
Первые два гражданских судна воспользовались временным морским коридором в направлении украинских портов. Они прибыли в Черноморск.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.
Кубраков поделился, что судна находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее этот коридор использовался для эвакуации суден, которые были заблокированы в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.
А уже с 15 августа им смогли воспользоваться пять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Tteresa, Ocean Courtesy и Puma.
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