ЗСУ ліквідували на Запоріжжі начальника штабу 810 бригади морської піхоти РФ
Псевдогубернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 серпня повідомив у Telegram про поховання начальника штабу 810 бригади морської піхоти ЗС РФ, заступника командира батальйону матеріального забезпечення, майора Юрія Павлова.
За його словами, той помер у госпіталі від поранень, отриманих на Запорізькому напрямку.
Павлов – родом з Новоіванівки Луганської області. Закінчив військове училище на Далекому Сході і у 2009 році переїхав до Севастополя, де служив у 810 бригаді морської піхоти, а також брав участь у російських спецопераціях у Сирії.
Начальником штабу бригади Павлова призначили у жовтні 2022 року.
Із початку великої війни загальні бойові втрати РФ сягнули 256 510 вбитими, з яких 460 ЗСУ ліквідували за останню добу.
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Фото: Анатолій Штефан “Штірліц”
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