ЗСУ ліквідували на Запоріжжі начальника штабу 810 бригади морської піхоти РФ

Псевдогубернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 серпня повідомив у Telegram про поховання начальника штабу 810 бригади морської піхоти ЗС РФ, заступника командира батальйону матеріального забезпечення, майора Юрія Павлова.

За його словами, той помер у госпіталі від поранень, отриманих на Запорізькому напрямку.

Павлов – родом з Новоіванівки Луганської області. Закінчив військове училище на Далекому Сході і у 2009 році переїхав до Севастополя, де служив у 810 бригаді морської піхоти, а також брав участь у російських спецопераціях у Сирії.

Начальником штабу бригади Павлова призначили у жовтні 2022 року.

Із початку великої війни загальні бойові втрати РФ сягнули 256 510 вбитими, з яких 460 ЗСУ ліквідували за останню добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Анатолій Штефан “Штірліц”

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