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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували на Запоріжжі начальника штабу 810 бригади морської піхоти РФ

Юрій Павлов

Псевдогубернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв 17 серпня повідомив у Telegram про поховання начальника штабу 810 бригади морської піхоти ЗС РФ, заступника командира батальйону матеріального забезпечення, майора Юрія Павлова.

За його словами, той помер у госпіталі від поранень, отриманих на Запорізькому напрямку.

Павлов – родом з Новоіванівки Луганської області. Закінчив військове училище на Далекому Сході і у 2009 році переїхав до Севастополя, де служив у 810 бригаді морської піхоти, а також брав участь у російських спецопераціях у Сирії.

Начальником штабу бригади Павлова призначили у жовтні 2022 року.

Із початку великої війни загальні бойові втрати РФ сягнули 256 510 вбитими, з яких 460 ЗСУ ліквідували за останню добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 541-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Анатолій Штефан “Штірліц”

Армія Росії, Запорізька область, ЗСУ, Морська піхота, Російська агресія, Севастополь
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

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