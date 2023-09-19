Що таке зустрічі у форматі Рамштайн та як вони допомагають Україні: все, що відомо про 15 засідань

6Сьогодні, 19 вересня, в Німеччині відбудеться 15 зустріч у форматі Рамштайн.

На черговій зустрічі Рамштайн учасники засідання можуть проговорити артилерійські боєприпаси та підсилення протиповітряної оборони у вигляді додаткових ракет, потреби в бронетехніці, адже втрати потрібно заміняти.

Факти ICTV дізнавалися, що таке Рамштайн в політиці та як це допоможе Україні.

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Рамштайн в політиці: що це

Зустрічі у форматі Рамштайн — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу.

Основна мета Рамштайну – обговорення, синхронізація та прискорення надання військової допомоги, зброї та спорядження Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни.

Також на зустрічах обговорюють питання, повʼязані з підтримкою нашої країни після перемоги та закінчення війни.

Чому саме Рамштайн? Таку назву зустрічі отримали на честь проведення перших обговорень, які відбувалися на базі Повітряних сил США Рамштайн у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Рамштайн 19 вересня 2023 року

На засіданні Рамштайн 15 присутні міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Від України присутній новий міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, найбільш нагальними потребами станом на 19 вересня 2023 для України сьогодні є артилерійські боєприпаси та підсилення протиповітряної оборони.

Що відомо про Рамштайн для України

Перша зустріч на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 26 квітня 2022 року.

Зустріч відбулася з метою координації військової допомоги та підтримки України у війні проти Росії. У вступному слові глава Пентагону Ллойд Остін назвав зустріч історичною та висловив упевненість у можливості перемоги України за умов належної міжнародної підтримки.

Тоді у питаннях озброєння союзники відзначили прогрес у постачанні артилерії 155-мм калібру, посилення берегової оборони тощо.

Друга зустріч відбулася 23 травня. Рамштайн-2 завершився обговоренням подальшого забезпечення зброєю за домовленістю. З того, що було озвучено, – протикорабельні ракети Harpoon, ударні гелікоптери і подальша допомога артилерією.

На Рамштайн-3 країни затвердили нові пакети підтримки оборони України. Зустріч відбулася 15 червня 2022 року. Сума військової допомоги становила $1 млрд.

Також було домовлено про передання додаткових артилерійських та берегових засобів оборони, боєприпасів для артилерійських та сучасних ракетних систем. За результатами зустрічі Німеччина мала передати три системи РСЗВ та боєприпаси до них.

У середу, 20 липня 2022 року, відбулася чергова зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) за участю керівників оборонних відомств із близько 50 країн світу.

Одне із ключових оголошень, які зробив очільник Пентагону на Рамштайн-4, стосувалося надання Україні ще чотирьох реактивних артилерійських систем HIMARS, снарядів до них, а також додаткових артилерійських боєприпасів.

За результатами зустрічі Рамштайн-5, що відбулася 8 вересня на авіабазі НАТО в Німеччині, Україна отримала більше зброї від Заходу. Зокрема, йшлося про нові ракети, боєприпаси для HIMARS, броньовані машини швидкої та інше обладнання.

Після шостої зустрічі у форматі Рамштайн, Україна отримала:

системи ППО HAWK від Іспанії;

від Іспанії; перші системи NASAMS від США;

від США; додаткові ракети для систем ППО і ПРО від Великої Британії та Нідерландів;

зенітні ракетні комплекси Crotale від Франції;

від Франції; Норвегія та Німеччина погодилися виготовити для України 16 одиниць САУ Zuzana-2

16 листопада 2022 року відбулася сьома зустріч міністрів оборони різних країн. Тоді союзники домовились надати Україні:

від Іспанії – дві пускові установки HAWK і ракети;

– дві пускові установки HAWK і ракети; від Канади – $500 млн допомоги та зимове екіпірування для українських військових;

– $500 млн допомоги та зимове екіпірування для українських військових; Польща зазначила, що передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію та боєприпаси;

зазначила, що передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію та боєприпаси; від Німеччини – допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ;

– допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ; Швеція передасть Україні допомогу на $270 млн;

передасть Україні допомогу на $270 млн; Греція передасть українським військовим боєприпаси 155-мм калібру.

На 8 зустрічі Україна отримала:

системи протиповітряної оборони від Франції, Німеччини та Великої Британії , зокрема ЗРК Patriot від ФРН;

, зокрема ЗРК Patriot від ФРН; ракети для Patriot, пускові установки і навчання бійців ЗСУ у Нідерландах ;

; придбання Канадою ППО NASAMS і снарядів до неї;

ППО NASAMS і снарядів до неї; британські танки Challenger 2;

БМП CV90 і САУ Archer від Швеції ;

; 19 гаубиць CAESAR від Данії, замовлених у Франції ;

; від Латвії вертольоти М-17, ПЗРК Stinger, безпілотники та інше обладнання, а також підготує 2 тис. військових ЗСУ;

вертольоти М-17, ПЗРК Stinger, безпілотники та інше обладнання, а також підготує 2 тис. військових ЗСУ; від Естонії – пакет оборонної допомоги на $113 млн, куди увійдуть десятки гаубиць FH-70 і Д-30, а також сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами;

– пакет оборонної допомоги на $113 млн, куди увійдуть десятки гаубиць FH-70 і Д-30, а також сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами; на пресконференції очільник Пентагону Ллойд Остін нагадав, що США оголосили пакет на $2,5 млрд допомоги.

9 зустріч відбулася 14 лютого. Тоді Україні пообіцяли:

засоби ППО від Італії та Франції ;

; Франція разом з Австралією буде розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм;

буде розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм; Норвегія загалом виділила $7 млрд (75 млрд норвезьких крон) на різні форми підтримки України.

Рамштайн-10 відбувся через місяць, 15 березня. За його результатами Данія надала Україні пакет військової допомоги на 140 мільйонів євро. Туди ввійшло озброєння, на яке робила запит Україна: боєприпаси для стрілкової зброї та кулеметів, протитанкові міни, ракети для ППО. Швеція надала Україні 10 танків Leopard-2.

За підсумками 11-го Рамштайну, Німеччина та Польща, погодились створити центр з обслуговування німецьких танків Leopard у Польщі. Крім того, у європейських країнах буде подовжено навчання українських військовослужбовців, як загальним військовим навичкам, так і опануванню західного озброєння. Ллойд Остін також повідомив, що США прискорять поставки танків M1 Abrams в Україну протягом найближчих місяців. Загалом, повідомив глава Пентагону, Україна отримає 230 танків від західних партнерів.

Учасники Рамштайну-12 натомість пообіцяли передати Україні більше ППО, погодили ремонт танків Leopard, навчання українських пілотів на винищувачах 4 покоління, включно з F-16 (Данія, США та Нідерланди).

На 13 Рамштайні 15 червня союзники зобов’язалися про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах. А от Німеччина та Польща доповіли про підтримку українських танків Leopard, а Нідерланди й Данія – про прогрес у планах тренувати українських пілотів.

Канада оголосила про виділення пакета на 500 млн доларів для підтримки України. Зі складу Збройних сил Канади Україні передадуть 288 ракет AIM-7 для захисту неба. Також Канада:

надасть 10 000 105-мм артилерійських снарядів;

продовжить операцію UNIFIER із навчання військових до 2026 року;

сприятиме підготовці пілотів, обслуговування та підтримки українських F-16;

візьме участь у центрі обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

А от 18 липня відбулось 14-те засідання Контактної групи з оборони України, яке більше відоме як Рамштайн. Тоді голова Об’єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі заявив, що для України силами партнерів по Рамштайну були підготовлені 17 бригадних бойових груп для контрнаступу, що становить 63 тис. підготовлених військовослужбовців.

Крім бойових груп та літаків для України обговорювалось питання забезпечення українських сил протиповітряної оборони та поставок додаткових боєприпасів українським військовим. Глава Пентагону, зокрема, закликав учасників Рамштайну переглянути наявність озброєнь для України у своїх резервах.

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