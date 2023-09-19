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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ППО залишатиметься найбільшою потребою України й надалі – Остін

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

ППО й надалі залишатиметься “найбільшою потребою” України у війні проти Росії.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

– По-перше, Кремль відмовився від Чорноморської зернової ініціативи. Потім Росія довела свою атаку на глобальну продовольчу безпеку до нової межі, завдавши авіаударів по зернових (сховищах, – Ред.), що викликало небезпечні наслідки в інших країнах і континентах, не залучених до кампанії імперської агресії Путіна.

Отже, протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України, щоб захистити небо, її цивільне населення та її міста, а також невинних людей далеко від поля бою, – сказав він.

Також Остін закликав лідерів пожертвувати боєприпаси для протиповітряної оборони, оскільки країна вступає в зиму.

Зараз дивляться

– Тож на сьогоднішньому засіданні я закликав союзників і партнерів копати глибше і пожертвувати будь-які боєприпаси для протиповітряної оборони, оскільки Україна йде в чергову зиму війни, – сказав він.

Раніше стало відомо, що Канада виділяє €23 млн у фонд закупівлі пріоритетних засобів ППО для України.

Війна в Україні, Військова техніка, Ллойд Остін, Пентагон
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

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