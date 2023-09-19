ПВО будет оставаться самой большой потребностью Украины и в дальнейшем — Остин

ПВО и в дальнейшем будет оставаться “самой большой потребностью” Украины в войне против России.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

— Во-первых, Кремль отказался от Черноморской зерновой инициативы. Затем Россия довела свою атаку на глобальную продовольственную безопасность до нового предела, нанеся авиаудары по зерновым (хранилищам, — Ред.), что вызвало опасные последствия в других странах и континентах, не вовлеченных в кампанию имперской агрессии Путина. Итак, противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться самой большой потребностью Украины, чтобы защитить небо, ее гражданское население и ее города, а также невинных людей вдали от поля боя, — сказал он.

Также Остин призвал лидеров пожертвовать боеприпасы для противовоздушной обороны, поскольку страна вступает в зиму.

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— Поэтому на сегодняшнем заседании я призвал союзников и партнеров копать глубже и пожертвовать любые боеприпасы для противовоздушной обороны, поскольку Украина идет в очередную зиму войны, — сказал он.

Ранее стало известно, что Канада выделяет €23 млн в фонд закупки приоритетных средств ПВО для Украины.

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