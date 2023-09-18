Рамштайн-15: експерт розповів, про яке озброєння домовлятимуться Україна та Захід

Завтра, 19 вересня, у німецькому Рамштайні розпочнеться 15-е засідання контактної групи з оборони України. На зустрічі будуть міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Також буде присутній новий міністр оборони України Рустем Умєров.

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Михайло Жирохов розповів, які нагальні потреби України обговорюватимуть союзники.

Варто розуміти, що будь-яке рішення в Рамштайні не є публічним. Так, рішення попередніх засідань реалізовувалися впродовж пів року, двох-трьох місяців.

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Нинішня зустріч стане дебютом нового міністра оборони Рустема Умєрова — до нього будуть придивлятися західні партнери, вважає експерт.

— Очевидно, що найбільш нагальною потребою для України є артилерійські боєприпаси та підсилення протиповітряної оборони у вигляді додаткових ракет. Додаткових комплексів протиповітряної оборони Захід, на жаль, не зможе передати, щоб не понизити власну обороноздатність, — зауважив Михайло Жирохов.

Також учасники засідання можуть проговорити потреби в бронетехніці, адже втрати потрібно заміняти.

Що стосується далекобійних балістичних ракет ATACMS, яких так потребує Україна, то у Рамштайні це не будуть обговорювати, наголошує Михайло Жирохов. Це має бути рішення лише американського президента.

— На Рамштайні обговорюють потреби, які можуть реалізувати передусім європейські країни. Наприклад, так формувалася танкова коаліція, авіаційна коаліція, — заявив військовий експерт.

За його словами, Рамштайн – це більше про нагальні потреби для нашої оборони — про те, що треба вже зараз.

Нагадаємо, що на зустріч до Німеччини приїдуть міністри та військові чиновники з майже 50 країн.

Під час 14-го засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося 18 липня, союзники обговорили постачання для України систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні.

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