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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні 21 вересня – ЗМІ

Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні у четвер, 21 вересня.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш у соціальній мережі X (колишній Twitter).

– Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона, – написав журналіст.

Співрозмовник в адміністрації президента США повідомляє, що президент Джо Байден у четвер, 21 вересня, під час візиту Володимира Зеленського, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

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ЗМІ писали, що йдеться про військову допомогу на суму $325 млн. За словами американського чиновника, очікується, що пакет допомоги передбачатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-мм гаубиць.

Очікувалося, що під час зустрічі Байдена із Зеленським буде оголошено про надання Україні й інших видів нової зброї.

Нещодавно ABC News повідомило, що адміністрація Джо Байдена у межах наступного пакету військової допомоги може відправити в Україну тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS.

Попередній пакет військової допомоги на суму $600 млн було оголошено 7 вересня. До нього увійшли, зокрема обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України, додаткові боєприпаси для HIMARS та 105-мм артилерійські снаряди.

Джерело: Остап Яриш

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, США
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