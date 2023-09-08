США виділяють новий пакет допомоги Україні на $600 млн

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $600 млн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону. До нового пакету допомоги від США увійшли:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

105-мм артилерійські снаряди;

боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;

засоби радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

6 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що Сполучені Штати нададуть Україні пакет допомоги на понад $1 млрд.

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Крім $665 млн для цивільної безпеки, США виділять додаткові понад $300 млн на такі потреби України, як забезпечення закону і права на деокупованих територіях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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