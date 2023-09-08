США виділяють новий пакет допомоги Україні на $600 млн
Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $600 млн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону. До нового пакету допомоги від США увійшли:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 105-мм артилерійські снаряди;
- боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;
- засоби радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.
6 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що Сполучені Штати нададуть Україні пакет допомоги на понад $1 млрд.
Крім $665 млн для цивільної безпеки, США виділять додаткові понад $300 млн на такі потреби України, як забезпечення закону і права на деокупованих територіях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик