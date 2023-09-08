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США виділяють новий пакет допомоги Україні на $600 млн

снаряд артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму $600 млн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону. До нового пакету допомоги від США увійшли:

  • обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • боєприпаси для розмінування та знешкодження перешкод;
  • засоби радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування;
  • підтримка та обладнання для тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

6 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що Сполучені Штати нададуть Україні пакет допомоги на понад $1 млрд. 

Зараз дивляться

Крім $665 млн для цивільної безпеки, США виділять додаткові понад $300 млн на такі потреби України, як забезпечення закону і права на деокупованих територіях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Пентагон, США
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