Чи постраждає ринок України у разі можливого ембарго на продукцію з Польщі – пояснення

Український ринок має незначну частку імпортних овочів та фруктів. Наразі держава не має потреби в постачанні їжі, через що можливе ембарго на продукцію з Польщі на пропозицію не вплине.

Про це заявила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у коментарі журналістам. Вона зауважила, що Україна й сама вирощує багато овочів.

Навіть у 2022 році держава виростила 7,5 млн т різноманітних овочів, не враховуючи картоплю, коли значна частина території України опинилася під російською окупацією. Протягом цього періоду було імпортовано близько 140 тис. тонн овочів різних видів з Польщі.

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За її словами, частка імпортованих польських овочів становила не більше 2% від загальної місткості українського ринку. Дотепер основним постачальником овочів після розірвання Чорноморської зернової угоди залишається Туреччина.

– Україна змогла самостійно виростити достатню кількість цих овочів, майже повністю компенсувавши втрачене овочівництво в Херсонській і Запорізькій областях. У найближчій перспективі немає гострої потреби в поставках для жодного виду овочів, – вважає аналітик.

Водночас обсяг постачання фруктів з Польщі у 2022 році становили лише 4 тис. тонн. Це не має суттєвого впливу на український ринок, звернула увагу експертка. У Польщі схожі природно-кліматичні умови, тож збирання врожаю відбувається практично одночасно.

Проте інша ситуація з Туреччиною, яка має можливість вирощувати овочі в теплицях без підігрівання протягом усього року. За її словами, саме через цей фактор обсяги постачання з країни збільшуються в зимово-осінній період.

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