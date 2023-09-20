Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение

Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Фото: Pexels

Украинский рынок имеет незначительную долю импортных овощей и фруктов. Сейчас государство не нуждается в поставках пищи, из-за чего возможное эмбарго на продукцию из Польши на предложение не повлияет.

Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии журналистам. Она обратила внимание на то, что Украина сама выращивает много овощей.

Даже в 2022 году государство вырастило 7,5 млн т различных овощей, не считая картофеля, когда значительная часть территории Украины оказалась под российской оккупацией. В течение этого периода было импортировано около 140 тыс. тонн овощей различных видов из Польши.

Сейчас смотрят

По ее словам, доля импортируемых польских овощей составляла не более 2% от общей емкости украинского рынка. До сих пор основным поставщиком овощей после расторжения Черноморского зернового соглашения остается Турция.

— Украина смогла самостоятельно вырастить достаточное количество этих овощей, почти полностью компенсировав утраченное овощеводство в Херсонской и Запорожской областях. В ближайшей перспективе нет острой потребности в поставках ни для одного вида овощей, — считает аналитик.

В то же время объем поставок фруктов из Польши в 2022 году составили только 4 тыс. тонн. Это не оказывает существенного влияния на украинский рынок, обратила внимание эксперт. Польша имеет похожие природно-климатические условия, поэтому сбор урожая происходит практически одновременно.

Однако другая ситуация с Турцией, которая имеет возможность выращивать овощи в теплицах без подогрева в течение всего года. По ее словам, именно из-за этого фактора объемы поставок из страны увеличиваются в зимне-осенний период.

Читайте также
В Польше пригрозили расширить экспортное эмбарго на агропродукцию из Украины
Моравецький

Источник: РБК-Украина
Импорт, Война в Украине, Овочі, овочі та фрукти, Польша, сезон фруктів, Туреччина, Фрукти
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за заявлений Зеленского на ГА ООН: в МИД Польши вызвали украинского посла
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
В Луганске грузовик оккупантов раздавил гражданское авто на дороге
окупанти розчавили машину в Луганську
Плывут через реку, прячутся в полях: с начала сентября на Закарпатье поймали почти 250 уклонистов
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Россия ударила по Купянску ракетой Гром-Е1: количество жертв возросло до 8
Росія вдарила по Куп’янську ракетою Грім-Е1
В Киевской области автомобиль наехал на мину, водитель погиб
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
В России снова упал Су-34 | Результаты Рамштайн | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
В Сочи горит Роснефть, а в Нагорном Карабахе прекратили огонь? Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Атака Шахедов на Кременчуг и применение РФ новой ракеты! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь