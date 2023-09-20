Пострадает ли рынок Украины в случае возможного эмбарго на продукцию из Польши – объяснение
Украинский рынок имеет незначительную долю импортных овощей и фруктов. Сейчас государство не нуждается в поставках пищи, из-за чего возможное эмбарго на продукцию из Польши на предложение не повлияет.
Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в комментарии журналистам. Она обратила внимание на то, что Украина сама выращивает много овощей.
Даже в 2022 году государство вырастило 7,5 млн т различных овощей, не считая картофеля, когда значительная часть территории Украины оказалась под российской оккупацией. В течение этого периода было импортировано около 140 тыс. тонн овощей различных видов из Польши.
По ее словам, доля импортируемых польских овощей составляла не более 2% от общей емкости украинского рынка. До сих пор основным поставщиком овощей после расторжения Черноморского зернового соглашения остается Турция.
— Украина смогла самостоятельно вырастить достаточное количество этих овощей, почти полностью компенсировав утраченное овощеводство в Херсонской и Запорожской областях. В ближайшей перспективе нет острой потребности в поставках ни для одного вида овощей, — считает аналитик.
В то же время объем поставок фруктов из Польши в 2022 году составили только 4 тыс. тонн. Это не оказывает существенного влияния на украинский рынок, обратила внимание эксперт. Польша имеет похожие природно-климатические условия, поэтому сбор урожая происходит практически одновременно.
Однако другая ситуация с Турцией, которая имеет возможность выращивать овощи в теплицах без подогрева в течение всего года. По ее словам, именно из-за этого фактора объемы поставок из страны увеличиваются в зимне-осенний период.
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