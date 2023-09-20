У Польщі пригрозили розширити експортне ембарго на агропродукцію з України

Польща може розширити перелік продуктів, які заборонено ввозити з України, якщо Київ і далі загострюватиме конфлікт.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на виступ президента України Володимира Зеленського у Генасамблеї ООН, в якому він згадав про ембарго на українську сільгосппродукцію.

– Я попереджаю українську владу: якщо вона посилюватиме конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до списку заборонених до в’їзду на територію Польщі, – наголосив глава польського уряду.

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Моравецький зауважив, що Польща з самого початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала та допомагала Україна, і готова далі це робити, проте не ціною “дестабілізації польського ринку”.

За його словами, експортне ембарго зберігатиметься, доки не будуть напрацьовані механізми співпраці.

– Ми віримо в перемогу України, допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського селянина, польського села, поляків має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, бо ми не схиляємось перед тими, хто зі Сходу чи Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків, – наголосив прем’єр Польщі.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про збереження власних обмежень.

18 вересня Україна подала позови до СОТ проти країн, які заборонили імпорт української агропродукції.

Джерело: РАР

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