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Ілля Нежигай, редактор стрічки

США не планують надавати Україні ATACMS найближчим часом – CNN

США не планують надавати Україні ATACMS найближчим часом – CNN
Фото: Getty Images

Штати не збираються найближчим часом надавати Україні армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS).

Про це в коментарі CNN заявили американські офіційні особи.

За словами чиновників США, ATACMS не увійдуть до нового пакета озброєнь для України, який може бути надано вже в четвер, коли очікується двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом.

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Наразі максимальна дальність дії американської зброї, що постачається до України, становить близько 150 км під час використання снарядів GLSDB.

У вівторок очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що остаточне рішення стосовно ATACMS ще не ухвалено.

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Ракети ATACMS
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Раніше телеканал CNN повідомив, що Байден, як очікується, незабаром ухвалить рішення про те, щоб спрямувати ракети в Україну, що дасть їм змогу завдавати ударів по цілях, розташованих у глибині Криму.

– Зрештою ці повноваження належать президенту. Армія надає дані особам, які вирішують це, тож вони ухвалять це рішення на належному рівні, маючи в своєму розпорядженні потрібну інформацію, – сказав Буш.

Відповідаючи на запитання про те, яку версію ракети ATACMS зможе надати армія США, Буш сказав, що це залежатиме від вищого керівництва, яке ухвалює рішення.

За словами Буша, кількість ракет ATACMS на озброєнні США, яку він не став розголошувати, не є обмежувальним фактором у наданні ракети Україні. Армія США постарається замінити всі передані Києву ракети на новішу ракету Precision Strike Missile (PrSM).

– Якщо таке рішення буде прийнято, армія готова це зробити, – сказав Буш.

Існує також версія ракети ATACMS, яку США більше не використовують, що, однак, може зняти побоювання з приводу запасів. Як повідомили CNN офіційні особи, на озброєнні Штатів перебуває рання версія системи з ракетами, які несуть касетні боєприпаси, також відомі як DPICM. Ці ракети були зняті з озброєння після того, як США відмовилися від використання DPICM у 2016 році, й українські офіційні особи стверджують, що у США немає достатніх підстав не надавати їх, якщо вони просто припадають пилом на складі.

Однак, як повідомили CNN офіційні особи, касетні боєприпаси, якими вони оснащені, мають вищий відсоток браку, аніж це зазначено в стандартах США.

Зауважимо, що перед цим ЗМІ повідомляли про наміри президента США оголосити про новий “значний” пакет військової допомоги для України.

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ракета ATACMS

Джерело: CNN
ATACMS, Білий дім, Байден, Ракета, Ракетобудування, США
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