Контрнаступ ЗСУ: Залужний і Шаптала обговорили подальші плани з командирами
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала обговорили з командувачами та командирами подальші плани контрнаступу.
Про це у Telegram-каналі повідомив Валерій Залужний.
Зазначається, що Залужний і Шаптала провели спільну роботу з командувачами й командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Військові обговорили та узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням зміни оперативної ситуації на фронті, активності противника та всіх можливих загроз.
– Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території, – зазначив Валерій Залужний.
Нагадаємо, 15 вересня Валерій Залужний провів переговори з американськими та британськими партнерами, а також обговорив потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.
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Фото: Валерій Залужний
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