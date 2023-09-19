Контрнаступ ЗСУ: Залужний і Шаптала обговорили подальші плани з командирами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала обговорили з командувачами та командирами подальші плани контрнаступу.

Про це у Telegram-каналі повідомив Валерій Залужний.

Зазначається, що Залужний і Шаптала провели спільну роботу з командувачами й командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Військові обговорили та узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням зміни оперативної ситуації на фронті, активності противника та всіх можливих загроз.

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– Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території, – зазначив Валерій Залужний.

Нагадаємо, 15 вересня Валерій Залужний провів переговори з американськими та британськими партнерами, а також обговорив потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.

Сили оборони мають успіх у наступальних діях південніше від Бахмута в Донецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.

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Фото: Валерій Залужний

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