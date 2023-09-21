Без допомоги ми програємо війну: що сказав Зеленський у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американськими сенаторами на Капітолійському пагорбі в четвер була “прекрасним діалогом”.

Як пише CNN, Володимир Зеленський заявив, що він і конгресмени “обговорили дуже багато деталей”, але не став розповідати, які саме.

– Ми вдячні вам, журналістам, сенаторам і всім іншим за те, що ви нам допомагаєте, – сказав лідер України, залишаючи зустріч із законодавцями.

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Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер повідомив журналістам, що Зеленський попередив їх про небезпеку неприйняття додаткових заходів щодо фінансування України.

– Була одна фраза, яка підводить підсумок усьому цьому, і я цитую її дослівно. Зеленський сказав: “Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну“. Це його цитата, – сказав він.

З боку лідера республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла надійшла оцінка, що це була “гарна зустріч”.

Макконнелл привітав президента України Володимира Зеленського в Капітолії і виступив на захист американської допомоги Україні.

– Американська підтримка України – це не благодійність. Це інвестиції в наші прямі інтереси. Зниження військової могутності Росії допомагає стримувати нашого головного стратегічного противника – Китай, – сказав головний республіканець Сенату.

Говорячи про візит Зеленського, сенатор-республіканець зазначив, що він радий тому, що “наші колеги дістали змогу почути його з перших вуст і поставити запитання про перебіг контрнаступу на Україні”.

Зеленський у Вашингтоні на тлі розбіжностей у Конгресі

Раніше в четвер Зеленський також зустрівся із законодавцями з Палати представників Конгресу США. Попри продуктивну зустріч із Зеленським, спікер Палати представників Кевін Маккарті не взяв на себе зобов’язань щодо винесення питання про допомогу Україні на обговорення Палати представників до кінця року.

Маккарті заявив журналістам, що не змінив своєї позиції і не підтримуватиме схвалення пакета допомоги Україні на суму $24 млрд, вимагаючи від Білого дому більшої боротьби з нелегальною міграцією.

– Я більш ніж готовий піти на це (допомога Україні, – Ред.). Але я знаю: якщо президент (США Джо Байден, – Ред.) зосередиться тільки на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тис. осіб щойно перетнули кордон, – заявив він.

Маккарті додав, що поставив Зеленському запитання, а діалог із ним був “хорошим” і “продуктивним”.

Очікується, що близько 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом), президент США Джо Байден прийме Зеленського в Білому домі.

Як повідомив журналістам координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, Байден хоче почути від Зеленського “погляд із поля бою”, оскільки наближається друга осінь війни.

За словами Кірбі, очікується, що Байден говоритиме із Зеленським про потреби поля бою, але це відбувається на тлі повідомлення CNN про те, що адміністрація президента США, ймовірно, не планує постачати Україні далекобійні ракети ATACMS. Утім, за словами Кірбі, питання про ATACMS “не знімається з порядку денного”.

Цей візит президента України до Вашингтона став другим після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. На відміну від попередньої зустрічі з американськими парламентарями в грудні минулого року, сьогодні Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткове фінансування України на $24 млрд.

Утім, серед правого крила Республіканської партії існує обурення щодо того, що США продовжують виділяти кошти для допомоги Україні у війні проти агресії РФ. Частина республіканців на чолі з експрезидентом США Дональдом Трампом стверджують, що Вашингтон надає Україні надто багато допомоги, а в пріоритеті Конгресу мають стояти внутрішні витрати.

Джерело : CNN

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