Неправильно зрозуміли: Дуда пояснив слова прем’єра Польщі щодо припинення поставок зброї до України

Слова глави уряду Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок зброї Україні через потребу у переозброєнні власної держави вирвали з контексту.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю телеканалу TVN24.

За його словами, заяву прем’єр-міністра Польщі інтерпретували у найгірший спосіб.

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Дуда пояснив, що заява глави уряду стосувалася нового озброєння, яке Польща купує для своєї армії.

– Ну, на мою думку, прем’єр-міністр (Моравецький, – Ред.) сказав наступне: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в рамках модернізації польської армії, – сказав президент.

Дуда додав, що саме у такий спосіб він зрозумів заяву прем’єра Моравецького, оскільки кілька місяців тому розмовляв з главою уряду, серед іншого, і про озброєння України.

– У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому, – підкреслив президент Дуда.

Він пояснив, що “ми не будемо передавати це озброєння, тому що ми купуємо його для модернізації польської армії”.

– Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї або США, наприклад, цих нових (танків, – Ред.) Abrams, або зенітно-ракетних комплексів Patriot, або HIMARS, – зізнався він.

Водночас, додав він, Польща підписала контракти з Україною, серед іншого, на поставку САУ Krab.

– Цей контракт необхідно виконувати, і, зрештою, ми виконуємо його весь, – зазначив він, додавши, що у Польщі також є інші угоди з Україною щодо боєприпасів або техніки для розмінування.

Дуда пояснив, що “в міру того, як ми будемо отримувати це нове озброєння з Кореї, зі Сполучених Штатів, ми також будемо звільняти озброєння, яке є сьогодні на складах”.

Заява Моравецького

Напередодні прем’єр-міністр Польщі заявив, що його країна більше не постачатиме Україні озброєння, а зосередиться на власному захисті.

– Ми більше не передаємо Україні зброю, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю, – сказав Моравецький.

Цьому передував виклик посла України до МЗС Польщі, аби передати “рішучий протест” через виступ президента Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН.

У відповідь на це колеги Польщі з МЗС України закликали “польських друзів відкинути емоції”. Українські дипломати додали, що офіційний Київ вже запропонував Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

В цьому контексті низка публічних осіб, зокрема, з Польщі, інтерпретували заяву Моравецького як те, що польська сторона відмовляється від подальшої військової підтримки України на тлі війни з Росією, яка триває.

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