Неправильно поняли: Дуда объяснил слова премьера Польши о прекращении поставок оружия в Украину

Слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине из-за потребности в перевооружении собственного государства вырвали из контекста.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24.

По его словам, заявление премьер-министра Польши интерпретировали в худший способ.

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Дуда пояснил, что заявление главы правительства касалось нового вооружения, которое Польша покупает для своей армии.

— Ну, по моему мнению, премьер-министр (Моравецкий, — Ред.) сказал следующее: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии, — сказал президент.

Дуда добавил, что именно таким образом он понял заявление премьера Моравецкого, поскольку несколько месяцев назад разговаривал с главой правительства, среди прочего, и о вооружении Украины.

— У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Никому, — подчеркнул президент Дуда.

Он пояснил, что “мы не будем передавать это вооружение, потому что мы покупаем его для модернизации польской армии”.

— Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, этих новых (танков, — Ред.) Abrams, или зенитно-ракетных комплексов Patriot, или HIMARS, — признался он.

В то же время, добавил он, Польша подписала контракты с Украиной, среди прочего, на поставку САУ Krab.

— Этот контракт необходимо выполнять, и, в конце концов, мы выполняем его весь, — отметил он, добавив, что у Польши также есть другие соглашения с Украиной по боеприпасам или технике для разминирования.

Дуда пояснил, что “по мере того, как мы будем получать это новое вооружение из Кореи, из Соединенных Штатов, мы также будем освобождать вооружение, которое есть сегодня на складах”.

Заявление Моравецкого

Накануне премьер-министр Польши заявил, что его страна больше не будет поставлять Украине вооружение, а сосредоточится на собственной защите.

— Мы больше не передаем Украине оружие, потому что сейчас мы вооружаем Польшу более современным оружием, — сказал Моравецкий.

Этому предшествовал вызов посла Украины в МИД Польши, чтобы передать “решительный протест” из-за выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

В ответ на это коллеги Польши из МИД Украины призвали “польских друзей отбросить эмоции”. Украинские дипломаты добавили, что официальный Киев уже предложил Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики.

В этом контексте ряд публичных лиц, в частности, из Польши, интерпретировали заявление Моравецкого как то, что польская сторона отказывается от дальнейшей военной поддержки Украины на фоне войны с Россией, которая продолжается.

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