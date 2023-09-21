Від подиву до сорому: як у Польщі та ЄС відреагували на слова Моравецького про зброю для України

Заява прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо зброї для України спровокувала резонанс як у польському політикумі, так і в інших країнах Євросоюзу.

Глава уряду оголосив, що офіційна Варшава зараз не передає озброєння Києву, оскільки здійснює модернізацію власної армії. Водночас продовжує працювати хаб у Жешуві, через який проходять поставки військової допомоги від інших держав.

Ця заява пролунала на тлі напруженості між Києвом та Варшавою через одностороннє польське ембарго на експорт українського зерна. Вона викликала подив у польському МЗС та критику з боку низки політиків.

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Як відреагували на слова Моравецького в Польщі та інших державах ЄС – далі в матеріалі.

Від подиву до сорому: реакція в Польщі

• Позиція польського МЗС

Видання RMF24 із посиланням на джерела пише, що в польському МЗС здивовані заявою Моравецького, і його позиція не узгоджувалася з відомством.

Тепер дипломати чекають інструкцій від глави МЗС Збігнева Рау, який цими днями перебуває в США.

– Наразі, однак, вони намагаються пояснити заяву прем’єра Моравецького. Вони стверджують, що його заява є реакцією на “низку абсолютно неприйнятних жестів з українського боку”, – пише видання.

На думку журналістів, Моравецький міг мати на увазі, що Польща вже передала Києву ту зброю, яку могла віддати без ризиків для власної обороноздатності. Однак у світі ці слова прем’єра сприйняли як оголошення про остаточну зупинку поставок в Україну.

На попередніх етапах Польща передала нам зброю на понад €3 млрд (понад 350 танків Т-72, 14 танків Leopard 2, 42 БМП, винищувачі МіГ-29, понад 50 гаубиць Krab). За даними RMF24, зараз польські заводи виготовляють для України перші 100 бойових машин Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.

• Різка заява Сікорського

Колишній глава МЗС Польщі, євродепутат Радослав Сікорський різко розкритикував заяву Моравецького та загалом останні дії польської влади щодо України.

– У мене таке враження, що останнім часом ми частіше викликаємо посла України, аніж РФ, що мені дуже не подобається. Це Росія веде агресію проти України… Натомість уряд ПіС (правлячої партії Право і справедливість, – Ред.) атакує Євросоюз і атакує Україну, яка бореться за своє життя. Це обурливо. Мені соромно. Мені просто не вистачає слів, – наголосив Сікорський в ефірі RMF24.

Коментуючи слова Моравецького про зброю для України, він попередив, що такі заяви грають на руку Кремлю. Адже їх чує диктатор РФ Володимир Путін, який “починає сподіватися, що зможе виграти цю війну”.

– Навіть якщо б це було правдою, навіть якщо б виявилося, що наші склади майже порожні, то якого біса він (Моравецький, – Ред.) це говорить? – додав Сікорський.

Політик пояснив це тим, що керівна партія Право і справедливість “повернулась до націоналізму” та змагається за голоси перед парламентськими виборами, які відбудуться в жовтні. На думку Сікорського, все це може “дорого коштувати Польщі, бо єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін”.

– Вже Захарова (речниця МЗС РФ, – Ред.) вихваляє президента Дуду, кажучи, що вона ніколи не була з ним настільки згодна, як у тому, що Україна – це країна, яка тоне. Кому це служить? – поставив риторичне запитання євродепутат.

• Ніж у спину Україні – заява Туска

Жорстко розкритикував заяву і колишній голова Європейської ради, експрем’єр Польщі та лідер опозиції Дональд Туск.

Він вважає, що польський уряд “встромив політичний ніж у спину України” в пошуку підтримки поляків під час передвиборчої кампанії.

– Вони (уряд PiS, – Ред.)… руйнують інвестиції в (польсько-українські, – Ред.) відносини. Це абсолютно неприйнятно. Найгірше те, що сьогодні ця ескалація, якщо вона триватиме, обидві сторони – Київ і Варшава – близькі до того, щоб змарнувати те, що було великою можливістю для всього регіону, для Польщі та України: польсько-українську солідарність проти російської агресії, – заявив Туск.

• Погано для репутації Польщі

Заява Матеуша Моравецького шкодить репутації Польщі, вважає провідний експерт з питань безпеки та оборони Міхал Барановський – керуючий директор варшавського аналітичного центру GMF East.

Він пояснив, що Польща дійсно надала більшу частину озброєння, яке могла. Однак подібні публічні заяви можуть суттєво зашкодити зусиллям України щодо збереження західної підтримки під час війни.

– Це дуже поганий сигнал, як для репутації Польщі, так і тому, що Польща була одним із головних прихильників військової допомоги Україні. Сказати, що Польща не буде надсилати більше зброї, означає, що Польща більше не може відігравати цю роль, – пояснив Барановський.

Уточнення від польського уряду

На тлі резонансу в уряді Польщі оприлюднили уточнення заяви Моравецького.

Там зазначили, що слова прем’єра не стосуються боєприпасів і озброєння, постачання яких було раніше узгоджене з Києвом, зокрема в рамках контрактів. Йдеться, наприклад, про постачання гаубиць Krab.

Крім того, у Польщі працює хаб допомоги для України.

Реакція Брюсселя та інших країн ЄС

В офіційному Брюсселі не стали давати пряму оцінку заяві Моравецького, однак запевнили в подальшій підтримці України.

– Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити щодо їх добровільного внеску у законну оборону України проти агресії. Що для нас важливо, то це те, що політика ЄС стосовно України не змінюється. Підтримка Євросоюзом України залишається твердою у всіх сферах: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній та військовій, – наголосив речник Єврокомісії Петер Стано.

Він нагадав, що члени ЄС самостійно вирішують, яке озброєння надавати Україні.

Тим часом позицію польського уряду розкритикували в Німеччині. Депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Ульріх Лехте назвав “ганьбою” заяву Моравецького про зброю для України. На думку депутата, це політичне маневрування з метою заробити очки перед виборами.

– Той факт, що Польща, досі надійний партнер, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба. Польща, очевидно, хоче тиснути на Україну та ЄС, щоб знайти рішення щодо імпорту українського зерна, – наголосив Лехте.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував переговори з польською стороною щодо зброї для України.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа закликав якомога швидше врегулювати розбіжності між Україною та Польщею. Таким чином він відреагував на заяву Моравецького.

– Розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше заради загальної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики РФ. Позиція Польщі у наданні підтримки є винятковою. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним, – наголосив Науседа, уточнивши, що доніс цю позицію до президентів України та Польщі.

За словами литовського лідера, важливо розуміти, що йдеться не про безпеку окремих країн, а цілого регіону і навіть континенту.

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