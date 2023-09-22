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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський розповів, чого очікувати від візиту до Канади та переговорів з Трюдо

Зеленський і Трюдо в Канаді
Фото: Офіс президента

Під час візиту до Канади президент Володимир Зеленський обговорить з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо оборонну співпрацю та реалізацію Формули миру.

Про це глава держави поінформував у власному Telegram-каналі.

Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки Канади й України.

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Крім цього, Зеленський зустрінеться з генерал-губернатором Канади, виступить у парламенті, поспілкується з парламентарями, а також з канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок й українцями.

– Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку, – наголосив президент.

Нагадаємо, 22 вересня Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.

Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме допомагати народу України стільки, скільки буде потрібно.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джастін Трюдо, Канада
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