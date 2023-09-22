Зеленський розповів, чого очікувати від візиту до Канади та переговорів з Трюдо
Під час візиту до Канади президент Володимир Зеленський обговорить з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо оборонну співпрацю та реалізацію Формули миру.
Про це глава держави поінформував у власному Telegram-каналі.
Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки Канади й України.
Крім цього, Зеленський зустрінеться з генерал-губернатором Канади, виступить у парламенті, поспілкується з парламентарями, а також з канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок й українцями.
– Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку, – наголосив президент.
Нагадаємо, 22 вересня Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.
Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.
Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме допомагати народу України стільки, скільки буде потрібно.