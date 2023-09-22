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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський та Байден зустрілись у Білому домі: що обговорюють президенти

Зеленський та Байден зустрілись у Білому домі: що обговорюють президенти
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден привітав у Білому домі президента України Володимира Зеленського і заявив, що США, як і раніше, готові надавати підтримку українським зусиллям щодо захисту від російського вторгнення.

– Раніше цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна країна у світі не може бути по-справжньому безпечною, якщо ми не встанемо і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості та агресії, – сказав Байден в Овальному кабінеті.

Він підкреслив, що саме з цієї причини було зібрано коаліцію з більш ніж 50 країн.

– 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. Це вкрай важливо, – сказав глава Білого дому.

Зараз дивляться

За словами Байдена, США разом із лідерами країн Великої сімки (G7) та іншими міжнародними партнерами розпочали процес “формалізації наших довгострокових зобов’язань щодо гарантування безпеки України”, “і саме тому ми підтримуємо справедливий і міцний мир, який поважає суверенітет України та її територіальну цілісність”.

Джо Байден також високо оцінив “величезну хоробрість” народу України.

– І разом із нашими партнерами та союзниками американський народ сповнений рішучості зробити все можливе для того, щоб мир був із вами, – сказав він, звертаючись до президента України.

Крім того, президент США заявив, що в прагнення Америки входить допомога Україні зараз і у відновленні в майбутньому. Також США та партнери хочуть допомогти Україні стримувати майбутні загрози для її суверенітету та свободи, додав американський лідер.

– США ніколи не відійдуть від цього. Ось чому вже 575 днів ми стоїмо разом з Україною і ми продовжуватимемо стояти з вами, пане президенте, – звернувся Джо Байден до Володимира Зеленського.

Своєю чергою, Володимиру Зеленському на етапі, поки в Овальному кабінеті Білого дому все ще були присутні журналісти, поставили запитання, чи не боїться він втратити підтримку від Польщі, маючи на увазі погіршення відносин між офіційним Києвом і Варшавою.

– Я вдячний польському народу, польському суспільству. Ось і все, – відповів Зеленський.

Очікується, що під час зустрічі із Зеленським Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад $325 млн.

За словами двох американських чиновників, до цієї допомоги буде включено більше касетних боєприпасів, що стане другим випадком, коли США нададуть Україні це озброєння.

Раніше президент України відвідав Капітолійський пагорб, де охарактеризував свою зустріч з американськими конгресменами як “прекрасний діалог”.

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Джерело: CNN
Білий дім, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, США
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