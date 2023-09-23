Буданов пояснив, навіщо Україна полює за системами ППО у Криму

Завдяки атакам по російських системах ППО у тимчасово окупованому Криму Україна досягає одразу трьох цілей. Серед них – прогалини в протиповітряній обороні, виснаження запасів ракет і неспроможність РФ до військового захисту.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він звернув увагу, що системи ППО – це дуже дороге обладнання. На виробництво цієї техніки необхідно багато часу.

– Ці прогалини використовуються для інших цілей. Ми виснажуємо ракетні запаси ППО, бо вони не безмежні. З політичного погляду ми демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що робить їх менш вигідними на світових ринках озброєнь, – стверджує Буданов.

Очільник ГУР Міноборони пояснив, що коли вдається знищити системи ППО окупантів, тоді росіяни починають думати про те, де взяти нові засоби захисту та де вони можуть зазнавати менше атак в інших місцях.

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Внаслідок цих ударів утворюються прогалини в системі російської протиповітряної оборони, які грають на руку українським військовим, зазначив Буданов.

Джерело: The Drive

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