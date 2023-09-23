Ти допомагаєш Україні або РФ: Зеленський про “нейтральні” країни під час війни

У повномасштабній війні РФ проти України неможливо зберігати нейтралітет. Ті країни, які не допомагають або послаблюють допомогу нашій державі, тим самим посилюють Росію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ після зустрічі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

– Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш РФ, – наголосив Зеленський.

Він попередив про загрози, які може нести світові Росія. Варто лише згадати історію.

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Президент нагадав, що послаблення підтримки України є ризиком, і “якщо бути відвертими й чесними, за свободу, демократію, права людей треба боротися”.

– Потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла, – заявив Зеленський.

Глава держави подякував тим союзникам, які надають Україні зброю та фінансування під час війни. Водночас він зазначив, що “це не найбільша ціна”

А найбільшу ціну сьогодні платить наша держава – “людьми, кількістю смертей”.

Як відомо, 22 вересня Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Канади. Від провів переговори з прем’єр-міністром цієї країни Джастіном Трюдо, виступив у канадському парламенті, зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон.

Було підписано важливі двосторонні документи, зокрема оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Джерело : Офіс президента

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