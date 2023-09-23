Ты помогаешь Украине либо РФ: Зеленский о “нейтральных” странах во время войны

В полномасштабной войне РФ против Украины невозможно сохранять нейтралитет. Те страны, которые не помогают или ослабляют помощь нашему государству, тем самым усиливают Россию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

– Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь РФ, — подчеркнул Зеленский.

Он предупредил об опасностях, которые может нести миру Россия. Стоит только вспомнить историю.

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Президент напомнил, что ослабление поддержки Украины является риском, и “если быть откровенными и честными, за свободу, демократию, права людей нужно бороться”.

– Мощная Россия и то, чего от нее ждать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила, – заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил тех союзников, которые предоставляют Украине оружие и финансирование во время войны. В то же время он отметил, что “это не самая большая цена”

А самую большую цену сегодня платит наше государство – “людьми, количеством смертей”.

Как известно, 22 сентября Владимир Зеленский совершил официальный визит в Канаду. Он провел переговоры с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо, выступил в канадском парламенте, встретился с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон.

Были подписаны важные двусторонние документы, в частности, обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Источник : Офис президента

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