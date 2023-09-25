У Криму ліквідовано командувача Чорноморського флоту РФ – ССО

Внаслідок удару по командному штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі були ліквідовані 34 російських офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

– Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню, – йдеться у повідомленні.

У ССО також розповіли, що після атаки на Севастополь 13 вересня, в результаті якої було пошкоджено великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, безповоротні втрати РФ становлять 62 окупанти.

Зараз дивляться

Що відомо про командувача ЧФ РФ Соколова

За даними з відкритих джерел, Соколов народився 1962 року в місті Бендери Молдавської РСР.

Навчання майбутній російський віцеадмірал проходив у Вищому військово-морському училищі імені М.В. Фрунзе (1980-1985), Вищих спеціальних офіцерських класах ВМФ (1991-1992), Військово-морській академії імені адмірала флоту Радянського Союзу М.Г. Кузнєцова (1995-1998), а також у Військовій академії Генерального штабу Збройних сил РФ (2004-2006).

Під час служби Соколов був заступником командувача Північного флоту РФ, і з 2020 року став заступником начальника Військово-наукового центру ВМФ Військово-морська академія імені адмірала флоту Радянського Союзу М.Г. Кузнєцова.

Про те, що Соколов став командувачем Чорноморського флоту РФ, стало відомо ще в серпні 2022 року. Указом міністра оборони РФ Соколова було призначено тимчасовим виконувачем обов’язків командувача ЧФ РФ. А вже у вересні того ж року він нібито був призначений на цю посаду на постійній основі указом президента Росії Володимира Путіна.

За життя Соколов був нагороджений низкою орденів і відомчими медалями.

Соколов у війні РФ проти України

Відомо, що під час російсько-української війни віцеадмірал Соколов віддавав накази для ударів з кораблів по цивільних об’єктах в Україні.

Так, у травні Служба безпеки України оголосила підозру віцеадміралу РФ Соколову, який атакував Одещину ракетами Калібр.

Як наголошують в СБУ, посадовець причетний до масованих російських ударів і по інших цивільних об’єктах України.

Так, в період із 10 серпня 2022 року Віктор Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 Калібр по енергетичній інфраструктурі України.

Унаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще 40 – отримали поранення.

За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Фото: Міноборони Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.