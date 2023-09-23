Оприлюднено відео влучання ракети у командний штаб ЧФ РФ у Севастополі

У публічному доступі з’явилося відео успішного удару по командному штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі вдень 22 вересня.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у будівлю штабу ЧФ Російської Федерації влучила ракета. Поки невідомо, з якого типу озброєння атакували цей об’єкт.

Зокрема, на відео чітко видно, як у небі підіймається чорний дим, а також утворилася димова завіса після вибуху.

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Севастопольські Telegram-канали повідомляли, що від пунктів швидкої допомоги надійшов запит на розміщення у лікарнях міста близько 40 поранених. Переважно серед цих людей – офіцерів.

Проте не зазначається кількість ймовірних загиблих внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Згодом там та в інших містах Криму пролунала ще серія вибухів – наслідки атак ще уточнюються.

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