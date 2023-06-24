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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина

У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина

Наразі на тлі конфлікту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу в РФ розгортаються пекельні події. Що наразі відбувається у Москві та Ростові-на-Дону – читайте у матеріалі.

У ЗМІ повідомляють, що у Москві посилено заходи безпеки, під посилену охорону взято всі найважливіші об’єкти, органи державної влади та об’єкти транспортної інфраструктури.

По тривозі піднято підрозділи ОМОН та ЗОБР Росгвардії.

У місцевих Telegram-пабліках пишуть, що на вулицях Москви помічена військова техніка.

У зв’язку з останніми подіями Червону площу буде закрито для відвідування в суботу, 24 червня.

Раніше БТРи були зафіксовані у центрі Ростова-на-Дону. Там теж почали перекривати вулиці.

У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина

Місцеві пабліки повідомляли, що кордон “ДНР” та Ростовської області було перекрито.

Нагадаємо, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що російські солдати нібито завдали удару по тилових таборах “вагнерівців”. Внаслідок цього загинуло багато найманців. Факти ICTV публікували реакцію Міноборони України та ОП на події в РФ.

Джерело: Meduza, ростовське видання 161.ru, російські Telegram-канали, російська служба BBC News

Фото: 161.ru

Москва, Росія, Ростов-на-Дону, Сергій Шойгу
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