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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця

Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця

9 серпня на Харківщині біля кордону з РФ була проведена унікальна операція воєнної розвідки спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою Синиця.

В її результаті було викрадено та захоплено новий російський гвинтокрил Мі-8 з броньованою кабіною.

Про деталі спецоперації було повідомлено у документальному фільмі Збиті льотчики Росії із циклу Військова розвідка України, який транслювався в ефірі телемарафону Єдині новини.

Здобиччю розвідників також стала цінна документація та секретно-технічне обладнання, що завдало значної шкоди ворожій авіації.

Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця

Командиром повітряного судна був 28-річний росіянин Максим Кузьмінов. Він фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту безпечним коридором, що було організовано воєнною розвідкою.

— Я зв’язався з представниками розвідки України. Пояснив їм ситуацію свою, на що мені запропонували такий варіант: давай, ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт, – сказав Кузьмінов.

У фільмі йдеться, що під час цієї спецоперації пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу.

— Я зрозумів, що перебуваю поруч з кордоном. Тобто я передав своє місцеперебування. Сказав, що давайте спробуємо. Сказав, що перебуваю недалеко. І вже остаточно вирішив. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. В принципі, вже ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, дня 3-4 не розумів, що сталося. Перелетів, все успішно, приземлився, мене зустріли, поговорили, пояснили, що до чого.

Зазначається, що нині російський пілот-вертолітник у безпеці та надає дуже цінні свідчення про ворожу російську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу нашій воєнній розвідці.

Максим Кузьмінов

Ця спланована спецоперація завдала Росії болючого та принизливого удару. Зазначається, що пілот, який викрав повітряне судно для України, отримав від нашої держави усі передбачені законом гарантії. А вертоліт Мі-8 2016 року випуску поповнив повітряний парк воєнної розвідки.

Відзначимо, що російські розслідувачі видання Агентство впізнали у російському льотчику гелікоптера Мі-8 Максима Кузьмінова. Стверджується, що саме ця особа знята на відео, опублікованому ГУР.

За їхніми даними, Кузьмінов – льотчик-штурмовик 319 окремого вертолітного полку Східного військового округу.

Видання стверджує, що один із його друзів вказав, що він випускник Красноярського кадетського корпусу ім. А.І. Лебедя 2012 року. Також у нього опубліковані фото із зазначеним пілотом та іншими курсантами сизранської філії ВПА.

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Війна в Україні, Вертоліт, Розвідка
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